Калитвинцев: первый тайм «Динамо» провело плохо, во втором — включили скорости

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от контрольного матча с «Томью». Бело-голубые победили со счётом 2:1.
«Первое впечатление — отвратительный первый тайм: академично, шагом. Будем разбираться. Несмотря на двухразовый режим тренировок, футболисты знают, что мои требования к качеству футбола в матчах не снижаются. Первый тайм — плохо.
Во втором тайме включили скорости и ни в чём не уступали сопернику из РФПЛ, а в некоторых компонентах даже превосходили. Порадовало движение, большая группа футболистов сыграла больше 45 минут. Но надо использовать голевые моменты: ничто так не расхолаживает, как упущенные возможности забить.
Тем не менее сделаем небольшую скидку на то, что сейчас мысль немного опережает ноги», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.