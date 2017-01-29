Петраков: пока непонятно, останется ли Риера в «Томи», человеку уже 34 всё-таки

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от контрольного матча с московским «Динамо» (1:2), а также высказался о перспективах бывшего полузащитника «Ливерпуля» Альберта Риеры, который находится на просмотре в томской команде.
«Полезный для нас матч, проверили футболистов на просмотре. Потенциальный новички оставили неоднозначное впечатление. Понравился Саламатов, хорошее впечатление оставил Соболев, Голышев сыграл так, как был должен. Окончательно всё станет понятно в конце сбора.
Риера? Он приезжал к нам ещё в конце года, в ноябре. Пока непонятно, останется ли он, человеку уже 34 года всё-таки.
Как «Томь» сможет заявить новичков? Не готов комментировать эту информацию. 1 февраля мы встретимся с губернатором Томской области и обсудим все вопросы, в том числе заявку», — заявил Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.