Фарфан: Россия для меня не экзотика

Новичок «Локомотива» перуанский нападающий Джефферсон Фарфан прокомментировал свой переход в российский клуб.
«Мой путь в Россию лежал через Европу, поэтому Россия для меня не экзотика. Я видел матчи вашей сборной, матчи ваших клубов в еврокубках. Поэтому предложение от «Локомотива» меня воодушевило. Верю, что с «Локо» поучаствуем в еврокубках. У меня много приятелей, среди них Кевин Кураньи и Карлос Самбрано. Они рассказывали мне о России и о чемпионате. Поэтому у меня достаточно информации. Знаю, что «Локомотив» — известный клуб, сильная команда. «Локо» достоин лучшего места в таблице, чем занимает сейчас.
Я играл в таких клубах, как голландский ПСВ и немецкий «Шальке-04». И считаю, что мне очень повезло, потому что это был первоклассный футбол и бесценный опыт выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В обоих этих клубах я выигрывал трофеи, проявил себя на международном уровне, достиг со своими командами больших успехов. Сейчас я очень рад возвращению в Европу. Именно здесь, в «Локомотиве», я хочу продемонстрировать то, на что способен в футболе», — приводит слова Фарфана официальный сайт клуба.