Баринов: матч с «Осиеком» самый сложный на сборах в плане нагрузки

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью клубной пресс-службе подвёл итоги контрольного матча с хорватским «Осиеком» (2:1) и рассказал о своей физической форме.
«Во втором тайме было особенно тяжело. По ощущениям, это самый сложный матч на сборах в плане нагрузки. Играли в хорошем темпе против хорошей команды. Во втором тайме «Осиек» выпустил 11 новых футболистов и прибавил, а мы немного подсели.
Я готов процентов на 85. Это уже третий матч на сборах, где я играю все 90 минут. О состоянии тренеры не спрашивают, но всё видно на тренировках по датчикам», — поведал Баринов.