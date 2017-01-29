Впервые в истории Кубка Англии в 1/8 финала вышли две команды из 5-го дивизиона

Сегодня в 1/16 финала клуб пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» на своём поле обыграл «Лидс Юнайтед» (1:0). Таким образом, впервые в истории старейшего футбольного турнира планеты в 1/8 финала сыграют сразу два представителя пятого дивизиона. Ранее «Линкольн Сити» на своём поле оказался сильнее лидера Чемпионшипа клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).
Для «Саттона» выход в 1/8 финала Кубка Англии также случился впервые в истории. Команда после 28 проведённых матчей располагается на 16-й строчке в турнирной таблице 5-го английского дивизиона. «Линкольн Сити» занимает первое место после такого же количества сыгранных встреч.