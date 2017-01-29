Моуринью: счастлив, что «МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Уиган Атлетик» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
«Мы заслуживали победы. Первый тайм провели не очень хорошо, но всё-таки смогли открыть счёт, что позволило нам сыграть лучше во второй половине встречи. Знали, что «Уиган» является организованной командой, которая действует на поле агрессивно и компактно. Чтобы противостоять этому, нужно было поменять в своей игре несколько вещей. Во втором тайме сыграли намного лучше. Мы вышли в следующую стадию турнира, работа выполнена, отчего я счастлив», — цитирует Моуринью BBC Sport.