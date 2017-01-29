«Анжи» объявил об изменении состава совета директоров клуба

На основании решения основного акционера «Анжи» был изменён состав совета директоров махачкалинского клуба.
Как сообщается на официальном сайте «Анжи», было решено досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Германа Ткаченко, Константина Слюсара и Сергея Кораблёва.
Также был избран новый состав совета директоров. В него вошли Осман Кадиев (председатель СД), Керимхан Абасов, Саид Абдулаев, Муртазали Гамидов и Шамиль Исаев.
Напомним, что перед Новым годом в «Анжи» сменился владелец: вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев.