Сборная Абхазии примет участие в чемпионате Европы под эгидой ConIFA

В Женеве состоялась жеребьёвка чемпионата Европы по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA).
«Всего восемь команд будут принимать участие в чемпионате Европы по версии ConIFA в 2017 году. Две команды попадают на соревнования без жеребьёвки — это Падания, действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра, принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьёвке. К сожалению, в ConIFA нет товарищеских или отборочных игр, поэтому команды-участники выбираются голосованием исходя из их рейтинга», — цитирует вице-президента ConIFA Дмитрия Пагаву Sputnik-abkhazia.
Помимо Падании и Северного Кипра в предстоящем турнире примут участие Абхазия, Секейский край, Лапландия, остров Мэн, сборная Ниццы, а также Окситания, которая сыграет на чемпионате вместо Восточной Армении.
ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав ФИФА, и насчитывает более 25 команд. Если какая-нибудь из команд, выбранная по жеребьёвке, выпадет по определённым обстоятельствам, то в чемпионате имеют шанс сыграть Южная Осетия и Донецкая Народная Республика.