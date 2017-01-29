Мхитарян: я забил после классной контратаки, всё произошло очень быстро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Уиган Атлетик» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
«Всё прошло хорошо. Это не была наша лучшая игра, особенно в первом тайме, но после перерыва мы прибавили. В первом тайме команда не могла найти свободного места, но потом мы начали лучше создавать и находить пространство. Самое главное, что мы выиграли 4:0 и прошли дальше. Я забил после классной контратаки. Всё произошло очень быстро.
Не имеет значения, играю я или нет, я в любом случае пытаюсь сделать всё, что могу. Я пытаюсь делать всё возможное для команды», — сказал Мхитарян в эфире BBC Sport.
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