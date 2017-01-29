Пайет прошёл медосмотр в «Марселе»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет близок к возвращению в «Марсель». Клубы согласовали трансфер 29-летнего хавбека за £ 25 млн (€ 29 млн). Игрок уже прошёл медосмотр для «Марселя», информирует Sky Sports.
Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. Пайет возвращается в клуб, за который выступал в 2013-2015 годах. Француз ранее отказался играть за «Вест Хэм» и требовал продать его в «Марсель».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету Пайета 18 матчей, два гола и шесть результативных передач.