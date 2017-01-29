Фред: в «Шахтёре» смотрят матчи «Сельты» — очень хорошая и сильная команда

Полузащитник «Шахтёра» Фред рассказал о работе на сборах и признался, что клуб следит за матчами «Сельты», с которой «горняки» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.
«Думаю, ещё рано говорить, что мы полностью готовы. Впереди много работы, и у нас будет несколько контрольных матчей, чтобы усовершенствовать свою игру и физические кондиции. Условия на сборах созданы отличные, и всё зависит только от нас, от нашей самоотдачи на тренировках.
Конечно, мы смотрим матчи с участием «Сельты». Знаем, что это очень хорошая и сильная команда. Поединки будут для нас непростыми. Но, как я и говорил, мы работаем над собой. Все тренировки и спарринги делают нас лучше. Мы хотим подойти к Лиге Европы в отличной форме», — цитирует Фреда сайт «Шахтёра».