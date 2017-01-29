Пайет советовался с Эвра перед переходом из «Вест Хэма» в «Марсель»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Франции Димитри Пайет согласился на переход в «Марсель» после разговора с партнёром по национальной команде защитником Патрисом Эвра, который этой зимой также перебрался во французский клуб из «Ювентуса».
По информации France Football, в последние два месяца футболисты неоднократно беседовали друг с другом о трансфере.
Сегодня «Вест Хэм» объявил, что согласился продать Пайета в «Марсель» за £ 25 млн (€ 29 млн). Димитри возвращается в клуб, за который выступал в 2013-2015 годах. О переходе Эвра «Марсель» объявил в середине этой недели.