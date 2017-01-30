Роджерс: «Челси» хочет купить Гордона, но «Селтик» не планирует его продавать

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс подтвердил, что «Челси» хочет купить у «кельтов» 34-летнего вратаря Крэйга Гордона.
«Гордон проделал огромную работу и очень прибавил. „Челси“ проявляет к нему интерес, но, как и при любом трансфере, нужно удовлетворить интересы игрока и его клуба. Мы не хотим продавать его, если, разумеется, предложение не будет очень-очень хорошим. Пока мы не получали предложений, близких к нашей оценке Гордона. От „Челси“ в том числе. Я действительно хочу удержать его в клубе», — цитирует Роджерса Daily Record.