«Шапекоэнсе» выиграл первый после авиакатастрофы официальный матч

Бразильский «Шапекоэнсе» одержал победу в домашнем матче 1-го тура чемпионата штата Санта-Катарина с «Интернасионалом» из Лажиса. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Нилтинью и Веллингтон Паулиста.
Таким образом, «Шапекоэнсе» провёл второй после авиакатастрофы официальный матч и одержал первую после трагедии победу.
Напомним, 29 ноября прошлого года в Медельине потерпел крушение самолёт, на борту которого находились 77 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе». Среди шести выживших — трое футболистов: Нето, Джексон Фольманн и Алан Рушел.