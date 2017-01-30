«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», отрыв от «Севильи» и «Барселоны» — 4 очка

«Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 20-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0.
На 38-й минуте Матео Ковачич на скорости прорвался в чужую штрафную после паса Криштиану Роналду и аккуратно низом пробил в дальний нижний угол мимо голкипера. В дебюте второго тайма Роналду получил проникающую передачу от Ковачича, после чего выскочил на ударную позицию и удвоил преимущество мадридцев. На 83-й минуте Альваро Мората пробил в ближний нижний угол после навеса Лукаса Васкеса.
«Реал» (46 очков) лидирует в чемпионате Испании, опережая «Севилью» и «Барселону» на 4 балла и имея матч в запасе. «Реал Сосьедад» (35) — пятый.