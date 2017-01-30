«Наполи» на своём поле ушёл от поражения от «Палермо»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал на своём поле «Палермо». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась вничью – 1:1.
Гости отличились уже на шестой минуте матча, когда точный удар нанёс Илия Несторовски. «Наполи» отыгрался через час благодаря голу Дриса Мертенса. На 89-й минуте «Палермо» остался вдесятером после удаления Эдоардо Гольданиги.
«Наполи» (45 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Палермо» (11) находится на предпоследней, 19-й строчке.