Брэдли выразил недовольство политикой Трампа против мусульман

Полузащитник «Торонто» и капитан сборной США Майкл Брэдли сообщил, что недоволен политикой президента страны Дональда Трампа.
«Несколько часов назад давал интервью журналисту Sports Illustrated. После 15 минут интервью, которое в основном было о футболе, он спросил, что я думаю по поводу запрета на въезд в США для мусульман, инициированного Трампом. Мой ответ был таким, чтобы подчеркнуть, что нельзя приносить в жертву ценности нашей страны. То, что я сказал, было слишком мягко. Я не упомянул о том, как мне грустно и как меня это смущает. Когда избрали Трампа, наделся, что на деле президент будет не таким, каким был во время предвыборной кампании. Надеялся, что его ксенофобская, женоненавистническая, нарциссическая риторика изменится на более аккуратный подход к тому, как управлять страной. Я ошибался.
Запрет на въезд для мусульман – ещё один пример того, что он полностью потерял связь со своей страной и с тем, как она должна двигаться дальше в правильном направлении», — написал Брэдли в своём «инстаграме».
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому запрещается въезд в США людей из семи стран преимущественно с мусульманским населением.