Переговоры «Спартака» и «Саутгемптона» по Таски находятся в продвинутой стадии

«Саутгемптон» находится в продвинутой стадии переговоров с московским «Спартаком» по поводу перехода защитника Сердара Таски, утверждает ESPN. Речь идёт об арендном соглашении. «Святые» надеются до вторника, когда закрывается трансферное окно, успеть договориться с красно-белыми, чтобы Таски успел пройти медобследование.
Ранее британские СМИ сообщали, что «Саутгемптон» может купить Таски за £ 4 млн (€ 4,7 млн).
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Сердар провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь — в основном составе) и забил один гол.