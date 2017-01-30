Ротенберг: «Локомотив» должен побеждать в каждом матче

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал победу над хорватским «Осиеком» (2:1) в контрольном матче на сборе в Испании.
«Я впервые отыграл весь матч после достаточно серьёзной травмы. Очень рад, что тренерский штаб позволил провести все 90 минут. Это важно, чтобы понять, в какой форме находишься. Сёмин славится тяжёлыми сборами. Мы провели здесь уже две недели, так что ребята набирают форму. Могу сказать, что чувствую себя лучше. Но со стороны, конечно, виднее.
«Локомотив» должен побеждать в каждом матче. «Осиек» — хороший соперник, с которым получилась интенсивная игра. Тренерский штаб сейчас смотрит оптимальные сочетания состава, а футболисты доказывают право на место в основе. Мы работаем, тренеры делают выводы», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Локомотива».