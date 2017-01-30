Зидан: благодарю болельщиков «Реала», не думаю, что они освистывали Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил благодарность поклонникам клуба после домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0, а французский специалист упомянул болельщиков и в связи с нападающим Криштиану Роналду.
«Благодарю болельщиков «Реала». Не думаю, что они освистывали Роналду. Наша команда одержала важную и справедливую победу. Очень важно, что мы не позволили сопернику создавать опасные моменты у наших ворот. В оборонительном плане «Реал» показал серьёзную игру, несмотря на то что в первом тайме прессинг нам не удавался», — приводит слова Зидана Marca.