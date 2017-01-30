Сакристан признал справедливость разгромного поражения от «Реала»

Наставник «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан признал закономерность поражения своей команды в гостевом матче 20-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Баски пропустили три мяча, тогда как сами поразить ворота соперника не сумели.
«Когда проигрываешь со счётом 3:0, значит, заслуживаешь этого. Однако у нас есть определённый прогресс в игре, и мы должны работать над тем, чтобы развить его. Некоторые вещи мы делали неплохо, но нам необходимо совершенствовать игру, чтобы превратить всё это в голевые моменты и голы. Для победы на «Сантьяго Бернабеу» нужно быть на очень высоком уровне, чего нам не удалось», — цитирует Сакристана Marca.