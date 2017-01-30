Мюллер о своей голевой «засухе»: по-другому представлял себе сезон

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер проанализировал свою игру в выездном матче 18-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером» (2:1). Футболисту сборной Германии, заменённому на 62-й минуте, вновь не удалось поразить ворота соперников.
«Я по-другому представлял себе сезон. В игре с «Вердером» я ни разу не нанёс удара по воротам. Если я буду продолжать играть так же, то мне будет трудно забить хотя бы один гол», — приводит слова Мюллера Sport Bild.
По итогам 18 туров Бундеслиги Мюллер принял участие в 15 матчах, став автором лишь одного гола и отметившись 5 результативными передачами.