Маттеус не советует Лёву брать Мюллера на розыгрыш Кубка конфедераций

Бывший футболист миланского «Интера» и «Баварии» Лотар Маттеус советует главному тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву не включать нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера в список игроков, которые примут участие в розыгрыше Кубка конфедераций. Мюллер в нынешнем сезоне переживает определённый кризис в игре: по итогам 18 туров Бундеслиги он принял участие в 15 матчах, став автором лишь одного гола и отметившись пятью результативными передачами.
«В любом случае Мюллер не должен участвовать в турнире. Мне кажется, что Лёв так и намерен поступить. Томаса и некоторых других игроков, на долю которых выпала большая нагрузка, он не возьмёт на Кубок конфедераций. Он сделает это для того, чтобы перед чемпионатом мира эти игроки получили возможность отдохнуть», — цитирует Маттеуса Bild.
Очередной розыгрыш Кубка конфедераций состоится в России с 17 июня по 2 июля.