Наставник «Бетиса»: мы сами никогда не ищем оправданий, ссылаясь на судей

Главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес прокомментировал результат домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Игра завершилась ничьей со счётом 1:1, причём судьи не засчитали чистый гол в ворота хозяев поля.
«Я ничего не видел в том эпизоде и не знаю, был ли гол. Но я не устаю повторять, что мы сами никогда не ищем оправданий, ссылаясь на судей. Вне зависимости от результата. Обычно арбитры больше благоволят к более значительным клубам. Однако они простые смертные и допускают ошибки. В любом случае нужно уметь жить с ситуациями, когда тебя наказывают или оказывают услугу», — приводит слова Санчеса Mundo Deportivo.