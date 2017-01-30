Крицюк: мне не нравится суета и гонка, у кого дороже машина и круче одежда

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову рассказал, чем ему нравилась жизнь в Португалии, где он играл за «Брагу» с 2013 по 2016 год.
«В последний год я действительно наслаждался жизнью в Португалии. Не буду скрывать, мне нравится европейский уклад. В Браге спокойно, чисто, солнечно, безопасно, люди доброжелательные, культура сохранена. Там нет такого жуткого разрыва между богатыми и бедными. По большей части население не шикует, но чувствует себя хорошо, уверенно и спокойно. Нет у португальцев и имперских амбиций – они простые, дружелюбные.
Мне просто не нравится суета. Комфортно, когда всё поблизости, когда ты не участвуешь в гонке – у кого дороже машина, круче одежда. Для меня всё это не важно. Вот недавно приехал отдыхать на остров, увидел океан, солнце и понял: «Я счастлив». Шорты, шлёпки, рубашка – и больше ничего не надо. Людям не интересно, что на тебе надето, какие у тебя часы – ты просто такой, как есть», — сказал Крицюк.
Полная версия интервью с Крицюком будет опубликована на «Чемпионате» в ближайшее время.