Ватцке: с Хёнессом у меня нет никаких проблем

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке опроверг мнение о том, что у клуба натянутые отношения с мюнхенской «Баварией». Ватцке также подчеркнул, что не испытывает негатива по отношению к президенту «Баварии» Ули Хёнессу.
«В целом у «Боруссии» отличные отношения с «Баварией». С Хёнессом у меня также нет никаких проблем», — приводит слова Ватцке Bild.
Недавно Ватцке выразил сомнение в том, что Хёнесс способен адекватно воспринимать слова других. Хёнесс же приписал представителям дортмундцев слова, которые, по словам Ватцке, на самом дели никогда не были сказаны.