Тухель намерен взять реванш у «РБ Лейпциг» за поражение в первом круге

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отметил, что команда намерена обязательно победить «РБ Лейпциг» в предстоящем матче 19-го тура чемпионата Германии. В первом круге дортмундцы проиграли новичку Бундеслиги (0:1).
«Мы проиграли «Лейпцигу» в первом круге и хотим отыграть эти очки. Борьба за третье место будет идти до самого конца национального первенства», — приводит слова Тухеля Bild.
На сегодня «Боруссия» с 31 очком занимает 4-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» в свою очередь набрал 42 очка и располагается на 2-м месте, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.
«Боруссия» встретится с «РБ Лейпциг» 4 февраля на своём поле.