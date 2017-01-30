Моуринью: единственный игрок, который может покинуть «Манчестер Юнайтед», – Янг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что полузащитник Эшли Янг — единственный игрок, который может покинуть команду во время зимнего трансферного окна.
«Единственный игрок, которого мы можем потерять, – Эшли Янг. Мы ждём его решения и ждём 31 января, когда всё будет ясно. Я хотел бы оставить Эшли в команде. Я не буду рад, если он покинет клуб, но мне сообщили, что это единственный игрок, который может уехать», — цитирует Моуринью официальный сайт манкунианцев.
Ранее в прессе сообщалось, что 31-летний полузащитник может продолжить карьеру в Китае. Также интерес к Янгу проявляли «Вест Бромвич Альбион», «Суонси Сити» и «Эвертон».