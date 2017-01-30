Бергоми: считаю, «Интер» сумеет вырвать ничью в матче с «Ювентусом»

Бывший защитник миланского «Интера» Джузеппе Бергоми поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата Италии между нерадзурри и туринским «Ювентусом». Бергоми полагает, что «Интер» способен не проиграть.
«Интер» начал демонстрировать игру, присущую команде, претендующей на участие в Лиге чемпионов. В последних 10 матчах «Интер» сыграл с очень сильными соперниками. Команде удалось приобрести уверенность в своих силах и добиться высоких результатов. Правда, «Интер» сделал это в матчах на своём поле, однако игроки теперь делают то, что хочет от них Пиоли. Считаю, «Интер» сумеет вырвать ничью в матче с «Ювентусом», — цитирует Бергоми La Gazzetta dello Sport.
Встреча между «Ювентусом» и «Интером» состоится 5 февраля на поле бьянконери.