Совладелец «Вест Хэма»: разрешили Пайету уйти в интересах единства команды

Совладелец «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Салливан прокомментировал продажу Димитри Пайета в «Марсель». За трансфер Пайета «провансальцы» заплатили £ 25 млн (€ 29 млн).
«Хотели бы высказать искреннее разочарование тем, что Пайет не проявил те приверженность и уважение к «Вест Хэму», какие клуб и болельщики проявили к нему. Особенно после того, как мы предложили ему выгодный контракт в прошлом году на пять с половиной лет.
У нас нет никакой финансовой необходимости продавать лучших игроков, а решение отпустить Пайета принято с согласия тренера и в интересах единства клуба.
Уверен, что после прихода квалифицированных игроков «Вест Хэм» станет сильнее. Постараемся продлить нашу удачную серию из пяти побед, чтобы дальше подниматься по турнирной таблице вверх», — цитирует Салливана Goal.