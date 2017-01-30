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Совладелец «Вест Хэма»: разрешили Пайету уйти в интересах единства команды

30 января 2017, понедельник. 09:44. Футбол
Совладелец «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Салливан прокомментировал продажу Димитри Пайета в «Марсель». За трансфер Пайета «провансальцы» заплатили £ 25 млн (€ 29 млн).

«Хотели бы высказать искреннее разочарование тем, что Пайет не проявил те приверженность и уважение к «Вест Хэму», какие клуб и болельщики проявили к нему. Особенно после того, как мы предложили ему выгодный контракт в прошлом году на пять с половиной лет.

У нас нет никакой финансовой необходимости продавать лучших игроков, а решение отпустить Пайета принято с согласия тренера и в интересах единства клуба.

Уверен, что после прихода квалифицированных игроков «Вест Хэм» станет сильнее. Постараемся продлить нашу удачную серию из пяти побед, чтобы дальше подниматься по турнирной таблице вверх», — цитирует Салливана Goal.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Димитри Пайет
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30 января 2017, понедельник
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