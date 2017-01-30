Наставник «РБ Лейпциг»: радуемся каждым трём очкам, а об ином говорить не надо

Руководство и тренерский штаб «РБ Лейпциг» не намерены строить планы по итогам сезона. Как сообщил главный тренер новичка Бундеслиги Ральф Хазенхюттль, команда максимально настраивается на каждый следующий матч.
«Мы радуемся каждым трём очкам, а об ином говорить не надо», — приводит слова Хазенхюттля интернет-портал Goal.
«Лейпциг» стал настоящим откровением сезона в Германии: по итогам 18 туров национального первенства команда заработала 42 очка и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице.
Мюнхенской «Баварии» подопечные Хазенхюттля уступают 3 очка.