Игроки, тренеры и руководство ФК «Армавир» сходили в театр

Игроки, тренерский штаб и руководство «Армавира», продолжающего подготовку ко второй части сезона в ПФЛ в зоне Юг, после очередного занятия отправились в местный Театр драмы и комедии. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Для первого совместного просмотра был выбран спектакль «Мещанин во дворянстве» в вольном толковании В. Константинова и Б. Рацера.
«В выходной день мы все решили приобщиться к прекрасному, для этого отправились в армавирский Театр драмы и комедии, где посмотрели хороший спектакль в столь же хорошем исполнении. Надеемся, что этот вечер станет для нас не только приятным воспоминанием, но и началом большой дружбы с труппой; будем рады видеть сотрудников театра на наших матчах», — сказал президент клуба Валентин Климко.
После 17 туров «Армавир» занимает в ПФЛ, зона Юг, второе место и отстаёт от лидирующего «Ротора-Волгоград» на девять пунктов.