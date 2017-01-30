Попов: матч с «Копенгагеном» будет хорошей проверкой для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от прошедшей игры с «Жилиной» (5:1) и рассказал об ожиданиях от предстоящего контрольного матча на сборе в ОАЭ с «Копенгагеном». Встреча состоится 31 января, начало — в 16:00 мск.
«Мы всегда начинаем контрольные матчи с командами, которые, можно сказать, ниже уровнем, чем наша. Мне понравилось, что все приняли участие в этой игре и вся команда выложилась на 100%. Мы знаем сильные качества Адриано и Самедова, они хорошие игроки.
Думаю, „Копенгаген“ сейчас лучше нас подготовлен, потому что у них уже 16 февраля игра с болгарской командой в Лиге Европы. Это будет хорошей проверкой для „Спартака“. Всё-таки это чемпион Дании. На сборе приличные нагрузки, думаю, мы хорошо подготовимся к сезону», — сказал Попов в интервью клубному телевидению.