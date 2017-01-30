Зидан: очень хорошо, что у «Реала» есть такой игрок, как Ковачич

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, комментируя победу над «Реалом Сосьедад» (3:0) в матче 20-го тура Примеры, похвалил полузащитника Матео Ковачича, который стал автором одного из голов и отдал результативный пас.
«Я доволен им. В матче против «Реала Сосьедад» он забил гол, и мне понравилась его игра. В будущем он способен выступать ещё лучше. Хорошо, что у «Реала» есть такой игрок», — цитирует Зидана Marca.
В нынешнем сезоне хорватский хавбек принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.