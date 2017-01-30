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175 лет назад
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На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожар
30 января 2017, понедельник. 11:13.
Футбол
На домашней арене «Манчестер Юнайтед» вспыхнул пожар. Об этом пишет Mirror, но детали произошедшего пока неизвестны. По данным источника, с южной стороны арены виден густой дым. Пожарные выехали на место происшествия.
Стадион «Олд Траффорд» был построен в 1909 году.
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Источник:
Mirror
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Теги
Манчестер Юнайтед
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Новости. Футбол
30 января 2017, понедельник
11:50
В апреле «Зенит» проведёт на «Крестовском» три матча
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