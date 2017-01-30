Газизов: разговоры о переходе Кержакова и Рязанцева в «Уфу» беспочвенны

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном переходе в команду полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева и нападающего Александра Кержакова.
«Почвы под разговорами о возможном переходе Рязанцева и Александра Кержакова в «Уфу» нет, мы не вели переговоров по этим футболистам. Александр Пуцко продолжает тренироваться с командой, набирает форму, но о его будущем пока сказать нечего. Что касается подписания контракта с Беленовым, то в ближайшие несколько дней о его переходе должно быть объявлено официально», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.