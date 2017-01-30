Коутиньо: «Ливерпуль» может выиграть титулы под руководством Клоппа

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поддержал главного тренера Юргена Клоппа, под руководством которого мерсисайдцы проиграли в полуфинале Кубка лиги «Саутгемптону» по сумме двух матчей (0:2) и в четвёртом раунде Кубка Англии «Вулверхэмптону» (1:2).
«Да, это была плохая неделя, но мы смотрим вперёд и считаем, что «Ливерпуль» может выиграть титулы под руководством Клоппа. Мы уверены, что это произойдёт. Я продлил контракт, потому что знаю, что наш тренер является победителем. Верю, что он приведёт команду к трофеям. Матч с «Челси» станет отличной возможностью, чтобы реабилитироваться перед нашими болельщиками. Есть несколько дней, чтобы подготовиться. У нас амбициозная команда. Каждый верит и хочет исправить положение», — цитирует Коутиньо Sky Sports.