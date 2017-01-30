Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 году

Плеймейкер «Ливерпуля», за которого проголосовали 39% респондентов, обошёл нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди (12%) и форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (8%).
«Для меня честь получить эту награду. В этом сезоне дела складываются хорошо. Когда вы здорово играете в клубе, это передаётся и сборной. Буду и дальше делать всё возможное, чтобы помочь сборной и не останавливаться на одном сезоне», — сказал Лаллана.
Последние три года награда дважды доставалась Уэйну Руни (2014, 2015), а в 2012 году бывшему капитану «Ливерпуля» и сборной Англии Стивену Джеррарду.
В молодёжной сборной Англии лучшим признан полузащитник «Саутгемптона» Нейтан Редмонд.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть тут