«Шахтёр» подтвердил, что в 2017 году будет проводить домашние матчи в Харькове

«Шахтёр» подписал договор с ОСК «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове. Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Из-за напряжённой политической остановки на востоке Украины донецкий клуб вынужден проводить матчи вне родной арены.
Все затраты по уходу за газоном ОСК «Металлист» возьмёт на себя «Шахтёр», при этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.
«Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков «Шахтёра». Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе «Металлист». Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами», – цитирует генерального директора клуба Сергея Палкина пресс-служба «горняков».