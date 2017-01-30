Бабаев: ЦСКА ощущал моральную ответственность за травму Оланаре

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возвращение в стан московской команды нигерийского нападающего Аарона Оланаре.
Оланаре, права на которого принадлежали китайскому «Гуанчжоу Фули», выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, игрок получил серьёзную травму и более восьми месяцев находился вне футбола, однако в январе окончательно залечил своё повреждение.
«Ощущали определённую моральную ответственность за травму Аарона Оланаре, ведь он получил её, находясь у нас в аренде. Потому ЦСКА оказывал игроку всестороннюю поддержку в вопросе восстановления и операции. Контакт с Оланаре не прекращался. Изначально, мы рассматривали вариант его возвращения, но делом принципа было восстановить Оланаре. Рады, что удалось сделать и то, и другое.
Оланаре хорошо знаком нам и уже адаптирован к ЦСКА, что очень важно. Это молодой футболист, с серьёзным потенциалом, которой уже многое успел продемонстрировать. Было только два вопроса – это здоровье игрока, состояние его коленного сустава. Однако всестороннее обследование в Германии показало, что футболист, слава богу, полностью восстановился. И второй вопрос – диалог с китайским клубом, у которого с Оланаре был контракт ещё на год. Удалось всё решить компромиссно для всех сторон – нападающий перешёл к нам на правах свободного агента, что не может не радовать. По нынешним временам финансовый аспект немаловажен», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.