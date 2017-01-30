Экс-форвард «Локомотива» Обинна продолжит карьеру в Румынии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Виктор Обинна продолжит карьеру в Румынии. Нигерийский футболист успешно прошёл медицинское обследование и в ближайшие часы подпишет контракт с новым клубом. По информации Gazeta Sporturilor, Обинна продолжит карьеру в бухарестском «Динамо».
Руководство румынского клуба намерено организовать пресс-конференцию, на которой представит Обинну.
В «Локомотиве» 29-летний нападающий играл с июня 2014 года, а спустя год покинул команду. Последним клубом Обинны был «Дармштадт». Финансовые детали будущей сделки неизвестны.