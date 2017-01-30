К. Панченко покинул сбор «Динамо» в Белеке за два дня до его окончания

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор команды в Белеке за два дня до его окончания, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
«Уезжаю по семейным обстоятельствам», — прокомментировал сам Панченко.
Второй учебно-тренировочный сбор «Динамо» пройдёт также в Турции с 7 по 22 февраля. Заключительный сбор команды состоится в России — на базе в Новогорске, в программе значится одна контрольная встреча.
Первый официальный матч после зимней паузы «Динамо» сыграет 8 марта со «Спартаком» из Нальчика на «Арене Химки».