Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отклонил выгодное предложение из Китая. Об этом специалист рассказал в интервью журналу GQ, но команду называть не стал. Ранее португалец сообщил, что слишком молод, чтобы ехать в Китай.
«Я отклонил выгодное предложение из Китая, но я не критикую тех, кто решил поехать туда. Это их выбор, это их жизнь. Только они могут решать, что им нужно для будущего. Некоторые специалисты в Премьер-лиге критиковали их решение, но я не критик.
Вы можете вести переговоры с игроком о новом контракте на сумму в £ 5 млн, а они предлагают £ 25 млн, тут возникает проблема. Игрок может выбрать £ 5 млн, потому что он любит футбол, или £ 25 млн, потому что он предпочитает деньги.
Я переживаю, потому что они могут предложить контракты, которые невозможно предложить в Европе. Но в конце концов это может быть футболист, которого вы не хотели видеть в команде», — рассказал Моуринью.