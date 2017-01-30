Спортивный директор «Вольфсбурга»: Луис Густаво не уйдёт в «Ювентус», это слухи

Спортивный директор «Вольфсбурга» Олаф Ребе опроверг слухи о возможном трансфере полузащитника Луиса Густаво в «Ювентус».
«Это просто слухи. Луис Густаво останется в нашем клубе», — сказал Ребе в интервью Kicker.
В нынешнем сезоне 29-летний Луис Густаво провёл 12 матчей в Бундеслиге, однако результативными действиями не отметился, но получил три жёлтые карточки. Контракт бразильца с «Вольфсбургом» рассчитан до 2018 года. По неофициальной информации, «старая синьора» готова взять его в аренду за € 2 млн с опцией выкупа за € 15 млн.