«Вест Хэм» заставил Пайета вернуть зарплату за январь перед продажей в «Марсель»

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» заставило полузащитника Димитри Пайета вернуть зарплату за январь прежде, чем согласится продать его в «Марсель», сообщает Sky Sports.
В начале месяца французский футболист заявил о нежелании выступать за лондонский клуб и настаивал на своём трансфере. После этого Димитри был переведён в молодёжную команду и за «Вест Хэм» уже не играл. Пайет зарабатывал в английском клубе £ 125 тыс. в неделю.
Накануне стало известно, что Пайет был продан в «Марсель» за £ 25 млн (€ 29 млн), с которым он подписал контракт на 4,5 года.