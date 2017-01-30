Конте: обидно, что мне так и не удалось сыграть на «Энфилде» в своё время

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» (31 января) в чемпионате Англии. Синие идут на первом месте в турнирной таблице и опережают занимающих четвёртую строчку красных на 10 очков. Также Конте выразил сожаление, что в бытность футболистом ни разу не выступал на «Энфилде».
«После матча первого круга я сказал, что «Ливерпуль» уже является сформированной командой, а «Челси» ещё нет. Думаю, после четырёх месяцев моя команда очень изменилась. Мы серьёзно преобразились и выросли как команда. Мы уверены в своих силах. Думаю, перед выездом на «Энфилд» ситуация для «Ливерпуля» обстоит сложнее, нежели это было в первом круге перед игрой на «Стэмфорд Бридж».
Мы должны быть во всеоружии — там будет великолепная атмосфера. У «Ливерпуля» по-настоящему хорошая команда, и, уверен, они являются одной из команд, которые будут биться за победу в АПЛ до последних туров. Мы должны сыграть в свой футбол и постараться сделать это на высоких скоростях, действуя очень внимательно, а после посмотрим, к чему это приведёт.
Обидно, что мне по ходу игровой карьеры не удалось сыграть на «Энфилде» в своё время, потому что это нечто захватывающее», — цитирует Конте сайт «Челси».