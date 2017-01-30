Мата: я очень давно хотел сыграть в главном матче Кубка английской лиги!

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выделил значимость финального матча Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (26 февраля). Мата ни разу не выигрывал Кубок английской лиги.
«В конце февраля мы вернёмся на „Уэмбли“. Я никогда не выигрывал это турнир за все годы, что провёл в Англии, так что мотивации на финал мне не занимать уже сейчас. Я очень давно хотел сыграть в главном матче этого турнира! „Саутгемптон“ будет достойным соперником, это очень сильная команда», — написал Мата в своём блоге.