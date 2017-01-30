В Екатеринбурге запустили часы обратного отсчёта до старта ЧМ-2018

В Историческом сквере Екатеринбурга запустили часы с обратным отсчётом 500 дней до старта чемпионата мира по футболу, сообщает официальный сайт губернатора Свердловской области.
«Сегодня мы начинаем обратный отсчёт 500 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Екатеринбургу выпала честь быть в гуще событий, принимать матчи группового этапа чемпионата. Безусловно, для всех уральских болельщиков это станет большим праздником и подарком. Для меня как губернатора Свердловской области ещё более важным является то, какую реальную пользу принесёт чемпионат мира по футболу всем уральцам. Уверен, всё, что мы сегодня делаем для проведения игр турнира, всё его наследие будет долго работать на благо региона, служить повышению качества жизни уральцев, развитию спорта, укреплению и развитию уральской экономики», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Часы обратного отсчёта до ЧМ-2018 будут установлены во всех городах, которые примут матчи мундиаля. Ранее они уже появились в Казани, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.