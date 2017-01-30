«Меня пригласили на игру «ПСЖ» — «Монако» как посла чемпионата мира—2018. На этой встрече присутствовало много известных людей. Один из важнейших матчей для «ПСЖ», и, естественно, я не могла его пропустить.
Что касается совместного просмотра с Хосепом Гвардиолой — конечно, смотреть футбол в такой компании куда интереснее. Он постоянно анализирует ход матча и высказывает своё мнение. Думаю, ему было интересно посмотреть игру из-за предстоящего матча его команды против «Монако». Гвардиола — великий тренер и очень харизматичный человек», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Фото: фото из личного архива Виктории Лопырёвой
Лопырёва рассказала о просмотре матча «ПСЖ» — «Монако» в компании Гвардиолы