Хавбек московского «Динамо» Лёвин может перейти в клуб из чемпионата Чехии

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Лёвин может продолжить карьеру в чешском клубе «Млада Болеслав», сообщает Sport.cz.
По информации источника, 21-летний российский футболист уже прибыл в расположение команды. Ожидается, что Лёвин заключит соглашение, которое будет рассчитано до лета 2020 года.
Лёвин является воспитанником «Динамо», за который он дебютировал в августе 2015 года. В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Владислав отыграл два матча, проведя на поле в общей сложности лишь семь минут.